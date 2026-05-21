Un nouveau défenseur au HCFM

Une nouvelle arrivée au HC Franches-Montagnes. Le club taignon de MyHockey League a annoncé mercredi soir la signature de Malo Baladier. Ce défenseur de 21 ans a évolué la saison passée à Lyss, en MyHockey League, et à Bellinzone, en Swiss League. Le HCFM le qualifie de « joueur en pleine progression ». /comm-mle