Un Jurassien dans le staff de Langenthal

Gauthier Girardin endosse de nouvelles responsabilités à Langenthal. Le hockeyeur jurassien a été contraint de mettre un terme à sa carrière de joueur en raison d’une blessure à seulement 29 ans, alors qu’il évoluait avec la formation bernoise de MyHockey League. Toutefois, il va rester dans l’organisation qu’il a rejointe en 2024, puisqu’il a été nommé entraineur assistant. Il prendra ses fonctions aux côtés de l’entraineur principal Serge Meyer dès le début de la saison prochaine, selon une annonce faite sur les réseaux sociaux du club. /lge