Jesse Zgraggen de retour au HC Ajoie

Le HCA annonce ce lundi la signature du défenseur d’Ambri-Piotta. Jesse Zgraggen s’est engagé ...
Jesse Zgraggen de retour au HC Ajoie

Le HCA annonce ce lundi la signature du défenseur d’Ambri-Piotta. Jesse Zgraggen s’est engagé pour deux saisons.

Jesse Zgraggen va retrouver les couleurs du HC Ajoie. (Photo : archives Georges Henz) Jesse Zgraggen va retrouver les couleurs du HC Ajoie. (Photo : archives Georges Henz)

Le HC Ajoie étoffe son arrière-garde avec une ancienne connaissance expérimentée. En ce lundi de Pentecôte, le club jurassien de National League de hockey sur glace annonce le retour de Jesse Zgraggen. Le défenseur de 33 ans s’est engagé pour deux saisons, en provenance d’Ambri-Piotta. Jesse Zgraggen dispose d’une solide expérience au plus haut niveau helvétique, lui qui a disputé plus de 500 matches dans l’élite en Léventine, à Zoug, à Davos, à Berne, mais aussi à Porrentruy. Le solide joueur avait déjà évolué avec le HCA durant l’exercice 2023-2024. Il avait laissé une très bonne impression. Cette saison, Jesse Zgraggen a été le joueur suisse le plus utilisé par Ambri-Piotta.

Dans son communiqué, le HC Ajoie se félicite d’avoir engagé un élément qui « s’inscrit idéalement dans les plans de développement du club ». Selon le club jurassien, Jesse Zgraggen a pour objectif de « s’imposer comme un des piliers de la nouvelle ère que le HCA s’est promis de construire ». Le directeur sportif ajoulot Julien Vauclair indique que le retour du défenseur « est un choix fort qui reflète » l’ambition du club « jaune et noir ». La défense de l’équipe ajoulote pour l’exercice 2026-2027 est au complet, précise encore le HCA qui misera donc sur neuf défenseurs de métier, dont les nouveaux Julius Honka (FIN, Rapperswil), Matthew Kellenberger (Rapperswil), Thibault Martin (Lausanne) et Jesse Zgraggen (Ambri-Piotta). /comm-mle


 

Fait partie du dossier «HC Ajoie»

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