Mister Schmutz, guide américain

Reto Schmutz, des projecteurs de la surface de jeu aux coulisses de la patinoire… l’ancien attaquant du HC Ajoie porte la tenue des Etats-Unis au Championnat du monde de hockey sur glace, mais pas celle de joueur. Il agit en tant que bénévole est porte le titre de "Team Host". « Je suis un peu l’homme à tout faire », sourit l’ailier de 33 ans. Ses activités sont nombreuses et variées. En somme, Reto Schmutz est appelé à faciliter le séjour en Suisse des Américains. Par exemple, il réserve des restaurants, trouve des places de golf et organise les bus pour les joueurs et l’encadrement du champion du monde et olympique en titre.

Reto Schmutz est satisfait de cette expérience et salue ses très bonnes relations avec le staff américain, dont il côtoie les membres au quotidien et dont il relève le professionnalisme. « Je suis devenu un peu Américain », affirme l’ancien Ajoulot, tout sourire, dans les travées de la patinoire de Zurich. /mle