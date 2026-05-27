Mister Schmutz, guide américain

L’ancien attaquant du HC Ajoie Reto Schmutz est actif en tant que bénévole au Mondial de hockey ...
Mister Schmutz, guide américain

L’ancien attaquant du HC Ajoie Reto Schmutz est actif en tant que bénévole au Mondial de hockey sur glace aux côtés de l’équipe nationale des Etats-Unis.

Reto Schmutz a troqué le chandail du HC Ajoie pour celui de guide des Américains au Championnat du monde de hockey sur glace. (Photo : archives Georges Henz) Reto Schmutz a troqué le chandail du HC Ajoie pour celui de guide des Américains au Championnat du monde de hockey sur glace. (Photo : archives Georges Henz)

Reto Schmutz, des projecteurs de la surface de jeu aux coulisses de la patinoire… l’ancien attaquant du HC Ajoie porte la tenue des Etats-Unis au Championnat du monde de hockey sur glace, mais pas celle de joueur. Il agit en tant que bénévole est porte le titre de "Team Host". « Je suis un peu l’homme à tout faire », sourit l’ailier de 33 ans. Ses activités sont nombreuses et variées. En somme, Reto Schmutz est appelé à faciliter le séjour en Suisse des Américains. Par exemple, il réserve des restaurants, trouve des places de golf et organise les bus pour les joueurs et l’encadrement du champion du monde et olympique en titre.

Reto Schmutz est satisfait de cette expérience et salue ses très bonnes relations avec le staff américain, dont il côtoie les membres au quotidien et dont il relève le professionnalisme. « Je suis devenu un peu Américain », affirme l’ancien Ajoulot, tout sourire, dans les travées de la patinoire de Zurich. /mle

Reto Schmutz : « Je suis devenu un peu Américain depuis deux semaines. »

Ecouter le son


 

Actualités suivantes

Vegas en finale de la Coupe Stanley

Vegas en finale de la Coupe Stanley

Hockey    Actualisé le 27.05.2026 - 06:59

Hischier: « On a su garder notre sang-froid »

Hischier: « On a su garder notre sang-froid »

Hockey    Actualisé le 27.05.2026 - 00:13

La Suisse bat la Finlande et va retrouver la Suède au Mondial

La Suisse bat la Finlande et va retrouver la Suède au Mondial

Hockey    Actualisé le 26.05.2026 - 22:57

Les Hurricanes prennent la main face à Montréal

Les Hurricanes prennent la main face à Montréal

Hockey    Actualisé le 26.05.2026 - 14:06

Articles les plus lus

Roman Josi: « Gagner l'or avec Nino serait génial »

Roman Josi: « Gagner l'or avec Nino serait génial »

Hockey    Actualisé le 26.05.2026 - 14:04

Les Hurricanes prennent la main face à Montréal

Les Hurricanes prennent la main face à Montréal

Hockey    Actualisé le 26.05.2026 - 14:06

La Suisse bat la Finlande et va retrouver la Suède au Mondial

La Suisse bat la Finlande et va retrouver la Suède au Mondial

Hockey    Actualisé le 26.05.2026 - 22:57

Hischier: « On a su garder notre sang-froid »

Hischier: « On a su garder notre sang-froid »

Hockey    Actualisé le 27.05.2026 - 00:13

Roman Josi: « Gagner l'or avec Nino serait génial »

Roman Josi: « Gagner l'or avec Nino serait génial »

Hockey    Actualisé le 26.05.2026 - 14:04

La Suisse affronte la Finlande pour la première place du groupe A

La Suisse affronte la Finlande pour la première place du groupe A

Hockey    Actualisé le 26.05.2026 - 14:04

Les Hurricanes prennent la main face à Montréal

Les Hurricanes prennent la main face à Montréal

Hockey    Actualisé le 26.05.2026 - 14:06

La Suisse bat la Finlande et va retrouver la Suède au Mondial

La Suisse bat la Finlande et va retrouver la Suède au Mondial

Hockey    Actualisé le 26.05.2026 - 22:57

Jesse Zgraggen de retour au HC Ajoie

Jesse Zgraggen de retour au HC Ajoie

Hockey    Actualisé le 25.05.2026 - 14:03

Roman Josi: « Gagner l'or avec Nino serait génial »

Roman Josi: « Gagner l'or avec Nino serait génial »

Hockey    Actualisé le 26.05.2026 - 14:04

La Suisse affronte la Finlande pour la première place du groupe A

La Suisse affronte la Finlande pour la première place du groupe A

Hockey    Actualisé le 26.05.2026 - 14:04

La Norvège qualifiée pour les quarts de finale du Mondial

La Norvège qualifiée pour les quarts de finale du Mondial

Hockey    Actualisé le 26.05.2026 - 14:12