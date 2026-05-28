Quand hockey et identité se mêlent…

La dimension identitaire du hockey sur glace mise en vitrine à Porrentruy. Le chercheur québécois Matthieu Boivin-Chouinard, spécialiste du hockey sur glace, a tenu ce jeudi soir une conférence à l’Espace Viatte. Il revient sur les relations entre identité et hockey, notamment à travers la rivalité entre les Canadiens de Montréal et les Nordiques de Québec. Cette conférence était aussi bien sûr l’occasion de revenir sur la tradition de joueurs québécois qui a longtemps sévi à Porrentruy.

Le souriant Matthieu Boivin-Chouinard est un grand passionné de sport, de hockey sur glace en particulier. Ce Québécois le pratique d’ailleurs depuis longtemps. Son parcours académique l’a emmené dans différents pays, lui qui est en quête perpétuelle de liens entre l’identité et le sport. D’ailleurs, selon lui, le sport a longtemps été boudé par le monde universitaire qui le voyait plutôt comme « quelque chose de trivial ». Or, pour Matthieu Boivin-Chouinard, « le sport agit comme mémoire ». « On comprend ce que ça veut dire être Jurassien en appuyant notre équipe et en luttant avec elle », déclare-t-il, faisant référence au slogan qui figure sur le mur du vestiaire du HC Ajoie qu’il a eu l’occasion de visiter. A Porrentruy, le Québécois alimente son domaine de recherche avec passion. « Je suis déjà tombé amoureux de votre région », avoue-t-il sous le soleil bruntrutain.





De nombreuses régions visitées

S’il a posé sa valise en Suisse, avec un passage obligé au Championnat du monde de hockey sur glace, Matthieu Boivin-Chouinard a roulé sa bosse aux quatre coins du monde. Son travail de mémoire l’a notamment envoyé dans le Pays basque pour étudier une tournée de l’équipe nationale basque en URSS lors de la Guerre Froide. « De fil en aiguille, je me suis intéressé à la manière dont le hockey est pratiqué. J’ai aussi étudié les échanges entre joueurs dans le monde et comment des réseaux sont féconds. On a un bon exemple ici entre le Jura et le Québec », dit-il en faisant référence à la longue tradition de joueurs québécois cultivée à Porrentruy. Le chercheur a d’ailleurs bien fait ses devoirs, puisqu’il connaît plusieurs hockeyeurs passés par notre région, à commencer par Devos et Hazen.

Matthieu Boivin-Chouinard a profité de ses nombreuses visites pour étudier la manière de forger une identité en lien avec ce sport : « Quand on voit la ferveur à Montréal ou à Porrentruy, on comprend l’importance des clubs de hockey de ces villes », souligne-t-il, tout en apportant une certaine nuance : « Les environnements institutionnels influencent la ferveur et la manière de l’exprimer », affirme-t-il. Le chercheur fait notamment référence à la culture des supporters de NHL et de National League. /mle