« Rendez-vous sport » : Bilan du mondial avec Vincent Costet

Notre envoyé spécial à Zurich dressait le bilan du championnat du monde de hockey sur glace ...
« Rendez-vous sport » : Bilan du mondial avec Vincent Costet

Notre envoyé spécial à Zurich dressait le bilan du championnat du monde de hockey sur glace au lendemain de la défaite de l’équipe de Suisse en finale.

Malgré un très beau tournoi, la Suisse n’a pas réussi à aller au bout. (Photo : KEYSTONE/Claudio Thoma) Malgré un très beau tournoi, la Suisse n’a pas réussi à aller au bout. (Photo : KEYSTONE/Claudio Thoma)

La soirée fut difficile pour l’équipe de Suisse de hockey sur glace dimanche soir à Zurich. Au bout d’un suspense insoutenable, la Nati a fini par céder et s’est incliné 1-0 en prolongation face à la Finlande. Un dénouement cruel pour les hommes de Jan Cadieux qui n’avaient pourtant pas encore perdu dans leur mondial. Notre envoyé spécial à Zurich, Vincent Costet, était en direct dans « La Matinale » ce lundi pour dresser un bilan de ce mondial.

Vincent Costet : « C’était une fin abrupte. »

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« C’était la douche froide quand la Finlande a marqué. On a tellement apprécié la performance de l’équipe de Suisse tout au long du tournoi », relate Vincent Costet. Cette défaite est frustrante, mais il faut admettre que l’adversaire a été solide. « Les Finlandais sont venus très fort dans le match, mais par rapport aux deux dernières années, le match était plus équilibré », analyse le journaliste sportif.

Concernant l’organisation, le bilan est extrêmement positif, selon Vincent Costet. « On a vu du beau spectacle. Il y a eu 466'000 spectateurs sur l’ensemble du mondial. C’est plus de 100'000 de plus qu’en 2009 lors du dernier Mondial en Suisse. Les fanzones étaient pleines. C’est une réussite totale. Ça montre une fois de plus que ce pays sait organiser des grands évènements et que c’est un pays de hockey sur glace », relate-t-il. /lge


 

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