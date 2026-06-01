« Rendez-vous sport » : Bilan du mondial avec Vincent Costet

« C’était la douche froide quand la Finlande a marqué. On a tellement apprécié la performance de l’équipe de Suisse tout au long du tournoi », relate Vincent Costet. Cette défaite est frustrante, mais il faut admettre que l’adversaire a été solide. « Les Finlandais sont venus très fort dans le match, mais par rapport aux deux dernières années, le match était plus équilibré », analyse le journaliste sportif.

Concernant l’organisation, le bilan est extrêmement positif, selon Vincent Costet. « On a vu du beau spectacle. Il y a eu 466'000 spectateurs sur l’ensemble du mondial. C’est plus de 100'000 de plus qu’en 2009 lors du dernier Mondial en Suisse. Les fanzones étaient pleines. C’est une réussite totale. Ça montre une fois de plus que ce pays sait organiser des grands évènements et que c’est un pays de hockey sur glace », relate-t-il. /lge