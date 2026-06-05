Smirnovs et Gerber rejoignent le HC Ajoie

Le club de National League de hockey sur glace annonce ce vendredi la signature pour les deux ...
Smirnovs et Gerber rejoignent le HC Ajoie

Le club de National League de hockey sur glace annonce ce vendredi la signature pour les deux prochaines saisons des attaquants suisses Deniss Smirnovs et Jeremi Gerber.

Deniss Smirnovs sort d'un championnat du monde solide avec la Lettonie. (Photo : EPA/ANDREAS BECKER EDITORIAL.) Deniss Smirnovs sort d'un championnat du monde solide avec la Lettonie. (Photo : EPA/ANDREAS BECKER EDITORIAL.)

Deux attaquants rejoignent le HC Ajoie. Deniss Smirnovs et Jeremi Gerber ont signé avec le club de National League de hockey sur glace pour les deux prochaines saisons, annonce faite ce vendredi matin. L’international letton à licence suisse de 27 ans Deniss Smirnovs arrive de Kloten et a compilé 9 points en 8 matches lors du dernier championnat du monde. Le Bernois de 26 ans Jeremi Gerber vient lui de fêter le titre de champion de Suisse avec Fribourg-Gottéron. « Ces deux arrivées s'inscrivent dans la volonté du HC Ajoie de poursuivre la construction d'une équipe compétitive, capable de franchir un nouveau palier au cours des prochaines saisons », réagit le directeur sportif ajoulot Julien Vauclair. /comm-mmi

Jeremi Gerber rejoint le HCA après avoir fêté le titre de champion avec Fribourg. (Photo : HC Ajoie.) Jeremi Gerber rejoint le HCA après avoir fêté le titre de champion avec Fribourg. (Photo : HC Ajoie.)


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