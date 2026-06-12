Le HC Ajoie recevra Ambri pour lancer sa saison

Le calendrier de National League de hockey sur glace est sorti ce vendredi après-midi. La saison ...
Le HC Ajoie recevra Ambri pour lancer sa saison

Le calendrier de National League de hockey sur glace est sorti ce vendredi après-midi. La saison sera lancée le 15 septembre.

Les supporters ajoulots retrouveront leur équipe le 15 septembre à Porrentruy pour lancer la nouvelle saison de National League. (Photo : archives, Georges Henz.) Les supporters ajoulots retrouveront leur équipe le 15 septembre à Porrentruy pour lancer la nouvelle saison de National League. (Photo : archives, Georges Henz.)

Le HC Ajoie face à celui qui a terminé juste devant lui en queue de classement de National League de hockey sur glace la saison dernière : voilà l’affiche du premier match des Ajoulots le 15 septembre prochain. Le HCA recevra les Tessinois d'Ambri à Porrentruy pour lancer sa nouvelle saison, selon le calendrier dévoilé ce vendredi après-midi. Les Ajoulots joueront cinq de leurs sept premiers matches de championnat à domicile. Retrouvez ici le calendrier complet de la prochaine saison de National League. /comm-mmi 


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