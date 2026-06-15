Julius Honka a fait ses premiers pas à Porrentruy

Un petit crochet par Porrentruy avant quelques jours de repos. Julius Honka a pris ses marques dans le Jura ces derniers jours, avant de partir en vacances ce lundi. Le frère ainé d’Anttoni, nouveau joueur du HC Ajoie en National League de hockey sur glace, a pu découvrir son futur lieu d’habitation, sa future ville et les infrastructures de son nouveau club, notamment aux côtés de son frère cadet Anttoni, défenseur du HCA depuis une année et demie : « C’était chouette de pouvoir venir ici maintenant. Cela m’a permis de rencontrer du monde. On a aussi bien travaillé », souligne l’ancien joueur de Berne, Davos et Rapperswil qui a participé à plusieurs séances de préparation d’été aux côtés de ses futurs coéquipiers. Il confirme, en souriant, que son frère lui a servi de guide.

A 30 ans, Julius Honka a choisi le HCA et s’en réjouit : « C’est une belle opportunité pour moi de faire partie de cette équipe et de continuer à jouer dans ce championnat compétitif. Et puis, c’est le bon moment dans ma carrière pour jouer avec mon frère », affirme le Finlandais qui se réjouit, par ailleurs, d’évoluer avec plusieurs compatriotes. Il a hâte aussi de travailler sous les ordres de Ville Peltonen, dont il loue le professionnalisme. Dans le Jura, Julius Honka bénéficiera d’un logement situé tout près de celui de son frère cadet : « On sera presque voisins, c’est cool. J’ai des enfants et ils sont très heureux de voir Anttoni souvent. C’est génial », sourit-il.





« Franchir un cap »

Ce n’est pas que pour le confort familial que Julius Honka a rallié Porrentruy. « Je suis convaincu que le moment est venu pour le HC Ajoie de franchir un cap. (…) Si on travaille dur, on a l’occasion d’achever un projet et c’est un super sentiment qui me réjouit », souligne le nouveau défenseur finlandais des « jaune et noir ». Ce dernier salue l’énergie qu’il a découverte lors des entraînements d’été auxquels il a participé. Convaincu que les Nordiques du vestiaire sont capables d’agir comme des fers de lance, Julius Honka est persuadé que le HCA peut quitter la dernière place du classement qu’il occupe depuis son retour dans l’élite. Il souligne « l’opportunité » que le groupe actuel a de « construire quelque chose de nouveau ». /mle