Une seule Romande dans la sélection

Il n'y a que la défenseuse Laure Mériguet comme Romande dans la sélection de Shannon Miller pour le Mondial au Danemark. Les Suissesses commenceront leur tournoi le vendredi 6 novembre.

C'est à Esbjerg que les Suissesses joueront contre les Etats-Unis, la Tchéquie, l'Autriche et l'Allemagne. Il faudra être dans le top 4 pour participer aux quarts de finale. Le format a changé avec deux groupes de cinq nations et non plus les cinq meilleures équipes dans un groupe et les cinq plus faibles dans l'autre.

Parmi les joueuses sélectionnées, on retrouve bien entendu Alina Müller. A 28 ans, la Zurichoise demeure la star de cette équipe, elle qui joue en PWHL à Hamilton. L'arrière tessinoise Nicole Vallario, ainsi que les gardiennes Andrea Brändli et Saskia Maurer, sont aussi engagées dans la meilleure ligue du monde. Quatre autres joueuses évoluent dans les universités américaines.

Si Laure Mériguet, qui partage son temps entre les M18 de Genève et le LHC en première division, est de la partie, Jade Surdez, Alizée Aymon et la Tessinoise Elena Gaberell ont été les trois dernières retranchées par la coach de l'équipe nationale.

/ATS