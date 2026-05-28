Carolina à deux doigts de la finale de la Coupe Stanley

Les Carolina Hurricanes ne sont plus qu'à un succès de rejoindre Las Vegas en finale de la Coupe Stanley. Ils mènent 3-1 en finale de la Conférence Est après leur succès 4-0 mercredi contre Montréal.

Alors que les deux rencontres précédentes s'étaient décidées en prolongation, les 'Canes' ont cette fois scellé l'issue du match dès la première période. Sebastian Aho, Jordan Staal et Logan Stankoven ont marqué en l'espace de seulement 2'47, posant les bases d'une nette victoire sur la glace des Canadiens.

Andreï Svetschnikov a mis un point final au succès des joueurs de la Caroline en marquant le 4-0 dans la cage vide. Le Danois Nikolaj Ehlers, qui a grandi à Bienne, a quant à lui été désigné deuxième étoile de la partie avec ses assists.

Ce troisième succès en quatre matches apparaît mérité dans la mesure où les 'Canes' ont largement dominé la rencontre (43 tirs à 18). Le 'CH' s'est montré incapable de réagir devant ses partisans, notamment lors du troisième tiers-temps (19 tirs à 3 pour Carolina).

Caroline mène désormais 3-1 dans cette série au meilleur des sept matchs. Vendredi, la franchise basée à Raleigh aura l'occasion de se qualifier pour sa troisième finale de NHL, la première depuis 20 ans. En 2006, les Hurricanes avaient soulevé le trophée avec le gardien suisse Martin Gerber.

/ATS