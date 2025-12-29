Coupe Spengler: Sparta Prague dans le dernier carré

Le Sparta Prague s'est hissé dans le dernier carré de la Coupe Spengler à Davos. Les Tchèques ...
Photo: KEYSTONE/EPA/GIAN EHRENZELLER

Le Sparta Prague s'est hissé dans le dernier carré de la Coupe Spengler à Davos. Les Tchèques ont battu un décevant Team Canada 5-1 au terme d'un quart de finale longtemps fermé.

Il a ainsi fallu attendre l'ultime période pour que la partie décolle enfin. Le Sparta a pris les devants à la 47e grâce au Letton Dzierkals, mais les Canadiens ont égalisé sur un tir de Peca dévié par le patin d'un défenseur adverse (54e).

Chlapik a redonné l'avantage aux Tchèques à la 55e. Dzierkals (59e) et Veselainen (60e) ont assuré la victoire en marquant dans le but vide avant que le score ne soit scellé par Nemecek à deux secondes de la fin.

Lors des deux premiers tiers, les débats avaient été équilibrés, mais sans éclat. Les deux formations ont longtemps semblé penser surtout à ne pas prendre de risques. Les occasions nettes ont donc été plutôt rares et n'ont pas enthousiasmé une patinoire qui avait une fois encore fait le plein.

Sparta Prague affrontera les US Collegiate Selects mardi dès 15h10 en demi-finale.

/ATS
 

