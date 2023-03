Fin de saison abrupte pour Fribourg-Gottéron

Comme Lausanne, la saison de Fribourg-Gottéron se termine abruptement avant les play-off. Les joueurs de Christian Dubé se sont inclinés 2-0 sur la glace de Lugano, qui remporte 2-0 la série.

En revanche, Berne n'a pas assuré sa qualification. Le club de la capitale s'est incliné 4-1 à Kloten. Les deux équipes se retrouveront samedi pour un troisième match décisif.

La réaction des Fribourgeois fut trop tardive à la Resega. Pendant deux tiers-temps, ils ont été largement dominés par les Tessinois, devant beaucoup à leur portier Reto Berra de les avoir gardés dans le match.

Lugano a posé un premier jalon à la 35e minute lorsque Troy Josephs a ouvert le score après un gros travail de Giovanni Morini et un rebond concédé par Berra. Les coéquipiers de Raphael Diaz sont bien revenus sur la glace avec une grande volonté lors de la troisième période, mais ils ne se sont jamais créé de véritables chances de but. Le portier Koskinen a multiplié les arrêts dans ces dernières vingt minutes, mais jamais on a senti les Fribourgeois proches de l'égalisation.

Markus Granlund a marqué le 2-0 dans la cage vide à 53'' du terme du temps réglementaire. Ainsi, pour la deuxième fois de suite, les Tessinois ont franchi le pré-play-off avec le premier match à l'extérieur comme face à Genève-Servette une année auparavant. Ils retrouveront dès mardi prochain les Genevois pour une série qui sentira bon l'esprit de revanche.

DiDomenico coule Berne

Quand Chris DiDomenico est mal luné, son équipe en pâtit. Le Canadien a fait tourner le match contre Kloten avec une faute totalement inutile sur Flurin Randegger au milieu de la patinoire (21e). Le bouillant Canadien a écopé d'une pénalité de 5 minute. Période pendant laquelle, les Zurichois ont inscrit deux buts par le prodige autrichien David Reinbacher et le Canadien Jonathan Ang.

Les Bernois ne se sont jamais remis complètement de ce double coup du sort. Certes, l'Allemand Dominik Kahun a bien réduit le score sur le premier power-play de son équipe (29e). Kloten a repris deux buts d'avance grâce au revenant Axel Simic, réintroduit après quatre matches en tribune. Le Gruérien a nettoyé la lucarne de Wütrich (50e). La partie s'est terminée par de nombreux règlements de compte qui ne laissent rien présager de bon pour le troisième match samedi dans la capitale.

