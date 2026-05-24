La Suisse cartonne au classement des compteurs

Invaincue après six matches au Mondial à Zurich, la Suisse cartonne avec 35 buts marqués pour 5 encaisssés. Et dans le top 7 des compteurs, on retrouvait samedi soir cinq Helvètes!

Tout roule pour la Suisse de Cadieux. Et logiquement, cela se voit aussi au classement des compteurs. Les joueurs de la sélection alignent les performances de choix.

L'an dernier, David Pastrnak avait terminé avec 15 points en 8 matches. En 2024, l'Américain Matt Boldy avait fini avec 14 points. Cette année, Sven Andrighetto domine le classement avec 13 points en 6 rencontres. Denis Malgin (10 points), Timo Meier (9) ainsi que Nico Hischier et Roman Josi (8 chacun) étaient aussi dans le top 7.

Face aux Hongrois, le capitaine de la sélection a inscrit un triplé. Il a même réussi le hat-trick le plus rapide de l'histoire des Mondiaux. Son premier, tant en NHL qu'avec l'équipe nationale. Retrouver le joueur de Nashville parmi les meilleurs compteurs n'a rien d'étonnant, tout comme la présence des Devils, Meier et Hischier. Mais le plus impressionnant, c'est de voir que les Zurichois Andrighetto et Malgin se royaument à l'unisson.

Cela signifie que cette sélection n'est pas tributaire de ses stars de NHL. Sur les quatorze attaquants présents à Zurich, douze ont déjà marqué. Et Biasca (poteau) et Baechler (but annulé) auraient tout à fait pu scorer face aux Hongrois et ainsi faire en sorte que tous les attaquants pointent.

Bien évidemment, les rencontres qui arrivent seront plus difficiles et normalement moins sujettes à des scores fleuves. Mais on se souvient que l'année passée, la Suisse avait écrasé l'Autriche 6-0 en quarts et marché sur le Danemark 7-0 en demie. Et tant que la confiance est là, cette Suisse peut faire des miracles. A confirmer mardi soir contre la Finlande pour ce qui sera la finale du groupe.

/ATS