La Suisse se fait plaisir face aux Tchèques

L'équipe de Suisse a conclu sa préparation au Mondial sur un succès probant, le troisième en six matches livrés dans le relevé Euro Hockey Tour.

La troupe de Jan Cadieux a dominé la République tchèque 6-1 dimanche à Ängelholm, cinq jours avant de se frotter aux Etats-Unis à Zurich en ouverture du championnat du monde.

Le nouveau sélectionneur pourra tirer plusieurs enseignements de cette rencontre, pour laquelle il avait laissé quatre de ses cinq 'NHLers' au repos (Josi, Hischier, Meier et Niederreiter). Le premier concerne le 'revenant' Sven Andrighetto, qui n'avait plus joué depuis le 25 mars.

L'attaquant des Zurich Lions, qui s'était blessé après un contact avec un coéquipier lors du match 3 du quart de finale des play-off face à Lugano, devait se tester à cinq jours du début du championnat du monde. Associé à Denis Malgin - comme de coutume - et à Pius Suter, il fut de plus en plus à l'aise au fil des 'shifts'.

Désigné capitaine, 'Ghetto' a même trouvé le chemin des filets en supériorité numérique pour le 4-1 (54e), profitant d'une superbe passe de Malgin. Il avait été crédité d'une mention d'assistance sur le 2-0, inscrit à la 6e par Pius Suter avec là aussi un assist pour Malgin à la clé. Un Malgin qui a ensuite marqué le 5-1 (55e).

Montée en puissance

Deuxième enseignement, la Suisse monte en puissance sur le plan physique. Elle a ainsi mis d'emblée les Tchèques sous pression, Simon Knak bénéficiant d'un superbe travail préparatoire de Ken Jäger pour ouvrir la marque à la 5e, soit 56'' avant le 2-0. Et elle n'a rien lâché, Christoph Bertschy scellant le score à la 57e.

Jan Cadieux a aussi pu constater que son gardien no 3 Sandro Aeschlimann est au niveau. Sauvé aussi par sa transversale sur un shoot de Michal Kunc au premier tiers alors que le score était de 2-0, le portier du HC Davos a livré la marchandise avec 21 arrêts. Il n'a capitulé que sur un 'powerplay' tchèque pour le 3-1 (37e).

/ATS