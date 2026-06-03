Les Hurricanes égalisent

Vaincu chez elle lors du premier acte, Carolina a égalisé jeudi en finale de la Coupe Stanley face à Las Vegas. Un but de Seth Jarvis en prolongation a permis aux Canes de l'emporter (4-3 ap).

Si les locaux avaient mené 2-0 avant de s'incliner lors de la première rencontre, c'est l'inverse qui s'est produit cette fois-ci. Grâce à un doublé de Brett Howden (ses 12e et 13e réussites dans ces play-off), Vegas, toujours sans Akira Schmid surnuméraire, abordait pourtant le troisième tiers en ayant fait le break.

Mais dans l'ultime période, les hommes de Rod Brind'Amour ont renversé le match, marquant trois fois en cinq minutes pour prendre l'avantage 3-2. Alors qu'ils pensaient tenir la victoire, le capitaine des Golden Knights Mark Stone a envoyé tout le monde en prolongation avec un but à 1'21 de la sirène.

Héros du premier match après avoir inscrit le but victorieux, Tomas Hertl a cédé son costume à Seth Jarvis dans ce deuxième acte. Pénalisé, le Tchèque a vu le centre des Canes inscrire le but décisif en power-play, à la 64e.

Carolina, qui affiche un bilan de six victoires en autant de prolongations disputées depuis le début des séries, égalise donc à 1-1 dans cette finale. Les deux équipes se retrouveront dans la nuit de samedi à dimanche pour l'acte 3, le premier dans le Nevada.

/ATS