Luca Hischier rejoindra Genève-Servette

L'attaquant de Bienne, Luca Hischier (28 ans) rejoindra Genève-Servette la saison prochaine. Le Haut-Valaisan a signé un contrat de quatre ans avec le champion de Suisse soit jusqu'au printemps 2028.

Le frère de Nico Hischier, capitaine des New Jersey Devils, est un puissant attaquant de 1m87 pour 89 kg. Il a fait ses gammes à Viège avant de rejoindre le CP Berne. Il a ensuite porté pour deux saisons et demie les couleurs du HC Davos avant de rejoindre le HC Bienne pour trois saisons et demie. Il avait disputé la finale des play-off avec les Seelandais au terme de la dernière saison, bien perturbée par les blessures et la maladie.

/ATS