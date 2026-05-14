Mondial 2026: La Suisse sans Berra contre les Etats-Unis

L’équipe de Suisse ne pourra pas compter sur Reto Berra pour le début du Championnat du monde à Zurich. Le gardien est toujours malade et le Lausannois Kevin Pasche a été appelé.

Il y avait bien trois gardiens sur la glace de la Swiss Life Arena jeudi à l'occasion de l'entraînement de l'équipe nationale. Leonardo Genoni et Sandro Aeschlimann étaient bien présents, mais pas Reto Berra, toujours malade. Pour pallier cette absence, le staff de l'équipe de Suisse a fait appel à Kevin Pasche. Le gardien du LHC ne s'est toutefois pas exprimé au sortir de la glace.

Qu'en est-il donc du gardien tout récent champion avec Fribourg? 'Reto est malade, alors on a décidé de rappeler Kevin pour être sûr que la charge de travail de nos gardiens soit bien gérée, justifie le sélectionneur Jan Cadieux. On joue quand même trois matches en quatre jours, ce qui fait que Reto ne sera pas encore sur la glace pour une à deux journées.'

Cette défection a tout de même une petite incidence puisque la Suisse doit inscrire deux gardiens avant le premier match. Ce sera donc logiquement Genoni et Aeschlimann qui seront habillés. Si par malheur Berra ne pouvait pas tenir sa place, alors Pasche serait inscrit, mais on n'en est pas encore là.

Les questions Kurashev et Fiala

Concernant Philipp Kurashev, le sélectionneur s'est montré transparent: 'On va se parler avec Kurashev cet après-midi (réd: jeudi) et une fois qu'on aura discuté avec lui, on va décider si on inscrit 12 ou 13 attaquants. La décision devrait tomber dans l'après-midi et on communiquera tout ça demain (réd vendredi), durant ou après le match.'

Blessé Kevin Fiala depuis les JO et le match contre le Canada, Kevin Fiala a retouché la glace depuis quelques semaines. Les Los Angeles Kings avaient laissé entendre qu'en cas de longs play-off, le St-Gallois pourrait revenir. Qu'en est-il? 'Cela fait trois semaines que l'on se parle régulièrement avec Kevin au téléphone et pour l'instant il se porte bien, il a recommencé à patiner comme vous l'avez sûrement vu ou entendu, mais pour le moment ce n'est pas un sujet pour le Championnat du monde.'

Des Américains modernes

L'esprit de Jan Cadieux est pour l'heure focalisé sur l'entrée en lice de son équipe et ce match d'ouverture face aux Etats-Unis, soit la même affiche que la dernière finale du Mondial à Stockholm. Que faut-il en attendre? 'C'est une équipe qui joue un hockey moderne, on l'a vu, ils ont de jeunes joueurs rapides en transition. Je pense que c'est un peu le même style que l'on a vu à la Coupe Spengler. C'est vraiment le hockey moderne que les gens aiment voir. A nous d'être intelligents dans la gestion du puck et comment on va gérer la zone neutre.'

Les Américains paraissent moins impressionnants que l'an dernier sur le papier, mais ils disposent quand même de 18 joueurs estampillés NHL, même si les stars se comptent sur les doigts d'une main, voire sur le pouce avec Matthew Tkachuk comme seul vrai nom capable d'éveiller de l'intérêt pour quelqu'un qui ne suivrait pas intensément la NHL. Mais la Suisse ne fera certainement pas l'erreur de sous-estimer une sélection qui va devoir apprendre à jouer ensemble.

'Ils ont joué un match en Allemagne, précise Jan Cadieux. On a pris le temps de l'analyser et de voir les tendances. Mais à la fin, on préfère se concentrer sur nous. On ne veut pas s'adapter à l'adversaire, on veut vraiment mettre en place notre jeu.'

/ATS