Montréal prend l'avantage face à Buffalo

Montréal a pris l'avantage (2-1) dans la demi-finale de la Conférence Est de NHL qui l'oppose ...
Montréal prend l'avantage face à Buffalo

Montréal prend l'avantage face à Buffalo

Photo: KEYSTONE/AP/Graham Hughes

Montréal a pris l'avantage (2-1) dans la demi-finale de la Conférence Est de NHL qui l'oppose à Buffalo.

Les Canadiens se sont imposés 6-2 dimanche au Québec pour cueillir un deuxième succès consécutif dans la série.

Déjà auteur d'un doublé dans le match 2 à Buffalo, Alex Newhook a remis ça deux jours plus tard. L'attaquant canadien a inscrit le 1-1 (16e) avant de sceller le score dans une cage vide à 4'46 de la fin. Cette réussite lui a en fait été accordée après qu'un défenseur des Sabres l'avait accroché alors qu'il filait seul au but.

Buffalo a pourtant ouvert la marque dimanche, et après seulement 53 secondes de jeu grâce à Tage Thompson. Mais les Sabres n'ont réagi qu'après avoir encaissé quatre buts consécutifs, dont deux inscrits en supériorité numérique par Montréal. Le 4-2, signé Rasmus Dahlin en 'powerplay' également à la 35e, n'a rien changé.

A l'Ouest, Anaheim a égalisé à 2-2 face aux Vegas Golden Knights, chez qui le gardien bernois Akira Schmid est toujours surnuméraire. Les Ducks se sont imposés 4-3 dimanche en Californie, grâce notamment aux trois assists de Cutter Gauthier. Ils ont fait la différence en marquant deux fois consécutivement aux 38e et 44e minutes pour faire passer le score de 2-2 à 4-2.

/ATS
 

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