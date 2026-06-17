PWHL: Les gardiennes Brändli et Maurer draftées

Deux Suissesses peuvent désormais nourrir l'espoir de signer un contrat en PWHL. Les gardiennes Andrea Brändli et Saskia Maurer ont été retenues lors de la draft.

La draft de la Professional Women's Hockey League (PWHL) s'est tenue cette année sous de bons auspices, d'autant plus que la ligue étend son effectif de huit à douze franchises pour sa quatrième saison. Cette expansion offre de nouvelles opportunités à de nombreuses joueuses.

Andrea Brändli et Saskia Maurer ont été sélectionnées par deux de ces nouvelles franchises. Brändli a été la 15e joueuse choisie au deuxième tour par Detroit, tandis que Maurer a été retenue en 41e position au quatrième tour par Las Vegas.

Brändli a été l'élément-clé lors de la médaille de bronze remportée par l'équipe suisse aux Jeux olympiques de Milan. Elle a d'ailleurs été élue meilleure gardienne du tournoi.

Lors des trois dernières saisons, elle a joué en Suède, d'abord à Modo Örnsköldsvik, puis à Frölunda Göteborg. Auparavant, elle avait déjà évolué en ligue universitaire nord-américaine, tout comme Maurer. Cette dernière a gardé les cages de Berne lors des trois dernières années.

/ATS