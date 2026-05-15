Théo Rochette, une chance en or

L’équipe de Suisse va commencer son Championnat du monde à Zurich vendredi soir contre les Etats-Unis. Et sur la première ligne avec Nico Hischier et Timo Meier, il y aura le Lausannois Théo Rochette.

Pour un baptême du feu, c'en est un joli. Théo Rochette va disputer à 24 ans son premier Championnat du monde 'adulte', à domicile, et sur la ligne des Devils avec Nico Hischier et Timo Meier. Est-ce si surprenant que ça? Non, si l'on remémore les play-off 2025 avec notamment un triplé en finale contre Zurich et un début de saison 25/26 en fanfare avec Lausanne. Oui, si l'on tient compte de la fin de saison plus compliquée du club vaudois, même si Rochette a terminé les play-off avec 7 points en autant de rencontres.

Timo-Nico-Théo

Le sélectionneur Jan Cadieux a tranché et mis le Vaudois avec les deux attaquants de New Jersey. Il a aimé ce qu'il a vu durant les derniers jours de la préparation, là où la concurrence se fait plus rude. 'Quand Jan m'a annoncé la sélection, je l'ai remercié de m'avoir donné ma chance et de pouvoir prouver quelque chose offensivement, explique-t-il. Il m'a mis sur une ligne offensive (réd: en préparation) et il continue de le faire. Je lui en suis vraiment reconnaissant et je vais tout faire pour relever le défi.'

Depuis son plus jeune âge, Théo Rochette a montré une capacité de compréhension du jeu au-dessus de la moyenne. Et forcément, ce 'QI hockeyistique' se voit mieux lorsque les joueurs qui vous entourent sont capables de penser à la même vitesse. Avec Hischier et Meier, le Lausannois aura deux vétérans de NHL rompus au jeu vertical et moderne de l'Amérique du Nord. 'C'est toujours plaisant d'évoluer avec des joueurs de talent, glisse-t-il. J'ai la chance de le faire, même si je n'ai pas encore beaucoup joué avec eux. On avait disputé un match la semaine passée ensemble, mais je pense que l'alchimie va se développer petit à petit.'

Changement de mentalité

Logiquement, une place sur le premier trio offensif signifie que les regards seront tournés vers lui. Il s'agira de performer assez rapidement, car même si les matches vont s'enchaîner, le tournoi est ramassé sur deux semaines et il faut s'adapter. 'J'avoue que c'est un beau défi pour moi, poursuit-il. Après, est-ce que j'ai de la pression? Je pense que depuis quelques années, j'ai une mentalité qui a un peu changé. J'essaie de ne pas trop penser et de jouer mon jeu. Il arrivera ce qui arrivera, mais ma mentalité est de toujours faire du mieux que je peux et de travailler fort. De cette façon, les bonnes choses vont arriver. Je pense que c'est ça ma mentalité: n'avoir rien à perdre et tout donner.'

Par le passé, Théo Rochette reconnaît qu'il 'réfléchissait trop'. Qu'il y avait trop de questions sur le futur et de regrets du passé. 'On parle beaucoup qu'il faut rester dans le moment présent, ne pas voir trop loin, ne pas ruminer le passé, précise le joueur du LHC. Donc c'est important pour moi de faire ça maintenant et de tout donner pour moi et pour l'équipe.'

Vivre le moment présent

Très bon très jeune, celui qui arbore le numéro 93 en sélection a mûri sans faire de travail spécifique avec un psychologue: 'Je pense que j'ai juste changé naturellement. J'ai eu beaucoup de déceptions, notamment par rapport à ma carrière en Amérique du Nord. On a dit beaucoup de choses sur moi donc maintenant, je ne m'attends plus à rien, je vis le moment présent. Je prends ce qu'on me donne et j'essaie d'en faire la plus belle chose possible.'

Formé en partie au Québec du côté de Chicoutimi et de Québec avec qui il a remporté la Coupe Memorial, Théo Rochette avait également porté le maillot à la Feuille d'érable lors de la saison 2018/19 lors d'un tournoi M17. Rêve-t-il secrètement d'une finale face au Canada? 'Peu importe contre qui, conclut-il. Au final, l'objectif c'est de grandir dans ce tournoi, de prendre confiance et d'essayer de gagner. Après, c'est sûr que ce serait cool de pouvoir jouer contre ces joueurs-là et gagner!'

/ATS