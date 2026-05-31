Un deuxième succès en Diamond League pour Audrey Werro

Audrey Werro a entamé de manière idéale sa saison estivale. La Fribourgeoise a enlevé le 800 m du meeting Diamond-League de Rabat.

Elle s'est imposée de manière souveraine en 1'56''56, record du meeting battu et son quatrième meilleur temps absolu. Elle a parfaitement maîtrisé sa course. Elle est restée derrière le lièvre avant de se retrouver en tête aux 600 m. Pour ne plus la lâcher. Et cueillir une deuxième victoire en Diamond-League après son succès à Zurich l'été dernier.

Audrey Werro a laissé l'Ethiopienne Tsige Duguma, la vice-Championne olympique de Paris, à 68 centièmes. L'impression dégagée par la Fribourgeoise fut vraiment éclatante. Elle s'avance déjà comme l'une des favorites des Championnats d'Europe de Birminghamen août prochain pour le grand rendez-vous de l'année,

Championne du monde en titre, Ditaji Kambundji a dû, pour sa part, se contenter de la 6e place du 100 m haies en 12''6. Elle a couru 4 centièmes plus lentement qu'il y a deux semaines à Shanghaï. La victoire est revenue à la Nigérienne Tobi Amusan. La vice-Championne du monde a pris sa revanche sur la Bernoise avec son chrono de 12''28, meilleure performance mondiale de l'année.

/ATS