Un deuxième succès en Diamond League pour Audrey Werro

Audrey Werro a entamé de manière idéale sa saison estivale. La Fribourgeoise a enlevé le 800 ...
Un deuxième succès en Diamond League pour Audrey Werro

Un deuxième succès en Diamond League pour Audrey Werro

Photo: KEYSTONE/MICHAEL BUHOLZER

Audrey Werro a entamé de manière idéale sa saison estivale. La Fribourgeoise a enlevé le 800 m du meeting Diamond-League de Rabat.

Elle s'est imposée de manière souveraine en 1'56''56, record du meeting battu et son quatrième meilleur temps absolu. Elle a parfaitement maîtrisé sa course. Elle est restée derrière le lièvre avant de se retrouver en tête aux 600 m. Pour ne plus la lâcher. Et cueillir une deuxième victoire en Diamond-League après son succès à Zurich l'été dernier.

Audrey Werro a laissé l'Ethiopienne Tsige Duguma, la vice-Championne olympique de Paris, à 68 centièmes. L'impression dégagée par la Fribourgeoise fut vraiment éclatante. Elle s'avance déjà comme l'une des favorites des Championnats d'Europe de Birminghamen août prochain pour le grand rendez-vous de l'année,

Championne du monde en titre, Ditaji Kambundji a dû, pour sa part, se contenter de la 6e place du 100 m haies en 12''6. Elle a couru 4 centièmes plus lentement qu'il y a deux semaines à Shanghaï. La victoire est revenue à la Nigérienne Tobi Amusan. La vice-Championne du monde a pris sa revanche sur la Bernoise avec son chrono de 12''28, meilleure performance mondiale de l'année.

/ATS
 

Actualités suivantes

La médaille de bronze pour la Norvège

La médaille de bronze pour la Norvège

Hockey    Actualisé le 31.05.2026 - 18:09

Remake de mardi dernier pour la finale

Remake de mardi dernier pour la finale

Hockey    Actualisé le 31.05.2026 - 04:03

La Finlande défiera la Suisse en finale

La Finlande défiera la Suisse en finale

Hockey    Actualisé le 30.05.2026 - 22:27

Riat: « Le plan norvégien était de foutre la m... »

Riat: « Le plan norvégien était de foutre la m... »

Hockey    Actualisé le 30.05.2026 - 19:17

Articles les plus lus

Championnat du monde: La Suisse écrase la Norvège et file en finale

Championnat du monde: La Suisse écrase la Norvège et file en finale

Hockey    Actualisé le 30.05.2026 - 17:59

Riat: « Le plan norvégien était de foutre la m... »

Riat: « Le plan norvégien était de foutre la m... »

Hockey    Actualisé le 30.05.2026 - 19:17

La Finlande défiera la Suisse en finale

La Finlande défiera la Suisse en finale

Hockey    Actualisé le 30.05.2026 - 22:27

Remake de mardi dernier pour la finale

Remake de mardi dernier pour la finale

Hockey    Actualisé le 31.05.2026 - 04:03

NHL: Les Hurricanes en finale de la Coupe Stanley

NHL: Les Hurricanes en finale de la Coupe Stanley

Hockey    Actualisé le 30.05.2026 - 08:29

Championnat du monde: La Suisse écrase la Norvège et file en finale

Championnat du monde: La Suisse écrase la Norvège et file en finale

Hockey    Actualisé le 30.05.2026 - 17:59

Riat: « Le plan norvégien était de foutre la m... »

Riat: « Le plan norvégien était de foutre la m... »

Hockey    Actualisé le 30.05.2026 - 19:17

La Finlande défiera la Suisse en finale

La Finlande défiera la Suisse en finale

Hockey    Actualisé le 30.05.2026 - 22:27

Timo Meier suspendu pour la demi-finale contre la Norvège

Timo Meier suspendu pour la demi-finale contre la Norvège

Hockey    Actualisé le 29.05.2026 - 19:41

Les Suisses ne crient pas victoire

Les Suisses ne crient pas victoire

Hockey    Actualisé le 30.05.2026 - 04:03

NHL: Les Hurricanes en finale de la Coupe Stanley

NHL: Les Hurricanes en finale de la Coupe Stanley

Hockey    Actualisé le 30.05.2026 - 08:29

Championnat du monde: La Suisse écrase la Norvège et file en finale

Championnat du monde: La Suisse écrase la Norvège et file en finale

Hockey    Actualisé le 30.05.2026 - 17:59