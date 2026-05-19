Un troisième succès pour l'Autriche

La Suisse affrontera un adversaire en confiance mercredi (16h20) à Zurich dans le championnat du monde. L'Autriche a en effet décroché son troisième succès en trois sorties en battant la Lettonie 3-1.

Certes, les trois victoires autrichiennes ont été obtenues face à des adversaires présumés plus faibles. Mais, après avoir battu la Grande-Bretagne et la Hongrie, la sélection du Zurichois Roger Bader a confirmé en venant à bout de la Lettonie qui a pourtant dominé les débats mardi (26 tirs cadrés pour les Baltes, 14 pour les Autrichiens).

L'Autriche a ouvert la marque à la 28e grâce à un tir de Tim Harnisch (Graz 99ers), sur lequel gardien letton Krister Gudlevskis n'est pas exempt de tout reproche. La Lettonie a logiquement égalisé à 1-1 après 25'' de jeu au troisième tiers sur une réussite de l'inévitable Rudolfs Balcers: l'attaquant des Zurich Lions a marqué quatre des cinq buts baltes dans cette compétition.

Mais les Lettons se sont ensuite heurtés à un Atte Tolvanen impeccable devant son filet: le gardien de Salzbourg a effectué 25 parades au total. L'Autriche a repris les commandes en concrétisant une période de supériorité numérique à la 45e, un autre attaquant du 'Z', Vinzenz Rohrer, scellant le score dans une cage vide à 2'' de la sirène finale.

/ATS