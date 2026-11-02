Victime d'une chute gravissime il y a près de deux ans, Cyprien Sarrazin s'est dit lundi "plutôt confiant". Il devrait être au départ de l'étape de Coupe du monde à Copper Mountain fin novembre.

"Le plan, c'est d'aller aux Etats-Unis, prendre le départ de Copper Mountain (28-29 novembre) et Beaver Creek (3-6 décembre). Tous les voyants sont au vert", a assuré le skieur de 32 ans lors d'un point-presse à Paris.

"Je ne veux pas être au départ coûte que coûte. Je me laisse jusqu'à la veille pour décider, mais aujourd'hui je suis plutôt confiant dans le fait que je peux être au départ de Copper Mountain" avec au programme un Super-G le 28 novembre et un géant le 29, a-t-il précisé.

Le vainqueur de la descente de Kitzbühel en janvier 2024 a été victime d'un grave hématome intracrânien le 27 décembre 2024 à la suite d'une lourde chute à l'entraînement de descente à Bormio.

N'ayant plus aucune séquelle au niveau cérébral et neurologique, il a ensuite entamé une longue rééducation sans rechausser les skis pendant près d'un an, pendant laquelle il a souvent douté.

"Il y a toujours des doutes, des peurs. Même après des moments très difficiles, si on croit en soi et qu'on avance petit à petit avec des objectifs faisables et un bon plan, on est surpris de la vitesse à laquelle ça va et jusqu'où on peut aller", a souligné Sarrazin.

En septembre, il a intégré le stage d'entraînement du groupe technique de l'équipe de France à Ushuaïa en Argentine, 18 jours de stage pour 12 jours de skis, "une grande étape" selon lui.

"Les sensations ont été très bonnes. Je m'entraînais d'abord avec veste et pantalon pour aller moins vite, puis j'ai construit petit à petit jusqu'à arriver en full combinaison, en plus de ça avec des performances qui tenaient la route", s'est réjoui le Français.

"Il me manque quelques kilomètres pour être performant du début à la fin, mais je les aurai à Copper Mountain", a affirmé Sarrazin, qui s'envolera pour les Etats-Unis le 13 novembre.

/ATS