Alexander Ospelt nouveau président de la FIS

Le Liechtensteinois Alexander Ospelt a été élu jeudi nouveau président la Fédération internationale ...
Alexander Ospelt nouveau président de la FIS

Alexander Ospelt nouveau président de la FIS

Photo: KEYSTONE/JEAN-CHRISTOPHE BOTT

Le Liechtensteinois Alexander Ospelt a été élu jeudi nouveau président la Fédération internationale de ski et de snowboard. Il succède au Suédo-Britannique Johan Eliasch.

Le Liechtensteinois Alexander Ospelt a été élu jeudi nouveau président la Fédération internationale de ski et de snowboard à l'occasion de son congrès annuel, qui s'est tenu à Belgrade. Il succède au Suédo-Britannique Johan Eliasch, qui devenait de plus en plus controversé au sein de la FIS.

Le résultat a été extrêmement serré, Ospelt remportant l'élection pour 65 voix contre 64 pour son adversaire - 75 nations ont totalisé 129 voix. Cet avocat liechtensteinois, ancien président de la fédération de ski de son pays, siège au comité exécutif de la FIS depuis 2024 et bénéficiait du soutien de la Suisse, de l'Autriche et de nombreuses autres fédérations.

Face à lui, le président sortant Johan Elisach était de plus en plus critiqué pour son style de direction sans compromis. L'état des finances de la FIS, dont le patrimoine aurait diminué de plus de 80 millions de francs sous la présidence du Suédo-Britannique, inquiétait également de nombreux acteurs des sports de neige. Des représentants de Ski Austria et de Swiss-Ski, entre autres, avaient tiré la sonnette d’alarme pour attirer l’attention sur le risque de faillite qui menaçait la fédération internationale si les pratiques commerciales d'Eliasch restaient inchangées.

Ospelt, qui prendra officiellement ses fonctions dès demain pour un mandat de quatre ans, se décrivait lors de sa candidature comme une personne rassembleuse. 'Au sein de la FIS, tout le monde doit pouvoir discuter d’égal à égal. C’est ainsi que l’on trouve des solutions efficaces et durables', estime-t-il.

Le soulagement après l’annonce du résultat de l’élection a donc été de taille. Avec Alexander Ospelt, avocat titulaire d’un doctorat et propriétaire de son propre cabinet à Schaan, au Liechtenstein, l’ère de la discorde devrait prendre fin et la FIS devrait à nouveau être dirigée dans l’intérêt de sa cause.

/ATS
 

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