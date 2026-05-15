Nouvel élan pour le championnat jurassien des sports motorisés

Deuxième grand rendez-vous du calendrier automobile jurassien, la 55e édition du Slalom de Bure se tient samedi et dimanche sur la place d’armes du village ajoulot. Cette 6e manche du championnat de Suisse rapporte aussi des points pour le compte du championnat jurassien des sports motorisés, qui enregistre environ 80 pilotes inscrits pour cette saison. Le sport automobile se porte donc bien dans la région, avec des effectifs stables. « Pour les années futures, je pense qu’une des grandes thématiques sera cette notion de crédibilité. Au sein des organisations, tout le monde en est convaincu, il y a un grand travail très cadré qui est fait dans le respect des normes, qui sont toujours plus contraignantes. Mais vis-à-vis de l’extérieur, il faudra arriver à donner cette image de personnes responsables qui travaillent pour leur passion, qui font attention, qui s’intéressent aux biocarburants et qui sont pour les énergies grises avec des modèles qu’ils vont réutiliser plusieurs années », poursuit Martial Courtet.





235 inscrits au Slalom de Bure

Les organisateurs du Slalom de Bure ont enregistré 235 inscriptions au travers des différentes catégories, dont une soixantaine de Jurassiens. « On en aurait bien voulu plus, mais au regard des épreuves qui ont déjà eu lieu cette saison, on peut s’estimer heureux. Cela s’explique par la récession, c’est compliqué en ce moment de trouver des sponsors, autant pour les organisateurs que pour les pilotes », confie le président de la manifestation Pascal Favre. /emu