F1: Lewis Hamilton (Ferrari) en pole position du GP du Mexique

Lewis Hamilton (Ferrari) partira dimanche en pole position du Grand Prix du Mexique de Formule ...
F1: Lewis Hamilton (Ferrari) en pole position du GP du Mexique

Hamilton s'élancera en premier sur la grille dimanche à Mexico.

Photo: KEYSTONE/AP/Eduardo Verdugo Photo: KEYSTONE/AP/Eduardo Verdugo

Lewis Hamilton (Ferrari) partira dimanche en pole position du Grand Prix du Mexique de Formule 1. Le Britannique a réalisé le meilleur temps des qualifications samedi à Mexico.

Le septuple champion du monde anglais, qui a décroché sa 105e pole position, la première depuis plus de trois ans, a devancé son compatriote George Russell (Mercedes) et son coéquipier monégasque Charles Leclerc (Ferrari). L'Italien Kimi Antonelli (Mercedes), qui devrait décrocher son premier titre mondial dimanche, partira quatrième.

/ATS


 

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