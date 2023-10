GP des Etats-Unis: encore Max Verstappen

Max Verstappen (Red Bull-Honda) est vraiment insatiable. Le triple champion du monde néerlandais a gagné le Grand Prix des Etats-Unis à Austin, fêtant la 50e victoire de sa carrière en formule 1.

Il a aussi signé son 15e succès de la saison en 18 courses, égalant ainsi son record établi l'an passé. En toute logique, Verstappen devrait encore l'améliorer lors des quatre derniers Grands Prix de la saison, à commencer par le Mexique dimanche prochain.

Derrière le vainqueur, Lewis Hamilton (Mercedes) a pris la 2e place devant son compatriote anglais Lando Norris (McLaren-Mercedes). Celui-ci est donc monté sur le podium le jour de son 100e Grand Prix en formule 1. Les deux ont tout donné pour menacer Verstappen, mais rien n'y a fait malgré des problèmes de freins sur la Red Bull du Néerlandais.

Carlos Sainz (Ferrari) a échoué au 4e rang devant Sergio Pérez (Red Bull-Honda) et le poleman Charles Leclerc (Ferrari). Les Alfa Romeo-Ferrari n'ont pas été dans le coup sur le spectaculaire circuit texan. Valtteri Bottas et Guanyu Zhou ont respectivement fini 14e et 15e.

