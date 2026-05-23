George Russell partira en pole position à Montréal

Le Britannique George Russell, au volant d'une Mercedes, partira dimanche en pole position ...
George Russell partira en pole position à Montréal

George Russell partira en pole position à Montréal

Photo: KEYSTONE/AP/Cristobal Herrera-Ulashkevich

Le Britannique George Russell, au volant d'une Mercedes, partira dimanche en pole position du Grand Prix du Canada. Il a devancé son coéquipier italien Kimi Antonelli samedi lors des qualifications.

Les deux McLaren du champion du monde en titre, le Britannique Lando Norris, et de l'Australien Oscar Piastri, s'élanceront de la 2e ligne. La Ferrari de Lewis Hamilton partira en P5, suivie de la Red Bull de Max Verstappen.

George Russell, qui a remporté le sprint samedi, sera donc le favori naturel du Grand Prix dont le départ sera donné à 22h00, heure suisse. Il visera une deuxième victoire après celle obtenue en ouverture à Melbourne. Son jeune coéquipier Antonelli avait remporté les trois GP suivants à Shanghai, Suzuka et Miami.

/ATS
 

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