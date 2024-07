Thomas Gunzinger double champion de Suisse 2024

Le patron national des juniors, c’est bien lui ! Le Jurassien Thomas Gunzinger, 16 ans, a décroché samedi à Berne son deuxième titre national de l’année en remportant le championnat de Suisse juniors d’été, six mois après son sacre à Kriens l’hiver dernier. « Une performance qu'aucun Romand n'a accomplie ces 30 dernières années dans la catégorie reine des championnats suisses, celle des 16 ans et moins », précise son entourage. Le licencié du TC Courrendlin a dominé en finale son ami genevois Dany Robas du TC Carouge en trois manches. Thomas Gunzinger étoffe encore un peu plus un palmarès 2024 déjà exceptionnel avec un titre de champion d’Europe 16 ans et moins, deux titres de champion suisse 16 ans et moins ainsi que cinq titres sur le circuit mondial 18 ans et moins (trois en simple, deux en double). /comm-jpi