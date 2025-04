Le Tennis Club Delémont retrouve une école de tennis

Le Tennis Club Delémont se donne un nouveau souffle. Après plusieurs saisons à devoir composer sans et à voir sa relève s’éroder, il relance une école de tennis, sous la houlette de Sophie Collardey. Une journée découverte se tient ce samedi sur ses installations. Entraineure diplômée SwissTennis, Sophie Collardey a pour mission de redynamiser l’accès à ce sport en proposant un enseignement adapté à chaque âge et à tout niveau. Elle possède une belle carte de visite, avec également des collaborations avec des joueuses professionnelles. Elle a notamment coaché au début des années 2000 Amélie Mauresmo, ancienne numéro un mondiale française qui a gagné deux titres du Grand Chelem. « Notre précédente école est partie il y a un peu plus de deux ans. Il y a 40 enfants qui ont ainsi arrêté le tennis, c’est un réservoir qui va nous manquer dans les années qui viennent, donc c’est important pour nous de former des jeunes qui deviennent ensuite des joueurs du Tennis-Club Delémont. Sophie Collardey a un parcours exceptionnel, elle est allée jusqu’au niveau WTA et a aussi déjà géré des écoles de tennis », se réjouit Patrick Spozio, membre du comité du TCD.