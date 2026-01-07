Jonas Waelti affiche de grandes ambitions avant les championnats de Suisse

Le jeune Prévôtois de 13 ans participera aux championnats de Suisse de tennis juniors cette ...
Jonas Waelti affiche de grandes ambitions avant les championnats de Suisse

Le jeune Prévôtois de 13 ans participera aux championnats de Suisse de tennis juniors cette semaine à Lucerne. Portrait.

Jonas Waelti, de Moutier, se confie notamment sur ses objectifs pour 2026. Photo : illustration / libre de droits Jonas Waelti, de Moutier, se confie notamment sur ses objectifs pour 2026. Photo : illustration / libre de droits

Une nouvelle année s’ouvre pour un grand espoir prévôtois du tennis. Jonas Waelti participera aux championnats de Suisse juniors qui débutent ce jeudi à Lucerne. Il se présente en tête de série numéro 2 chez les moins de 14 ans. Le jeune joueur qui s’entraîne à Neuchâtel fait part de ses objectifs pour ce championnat national : « Gagner, bien sûr. L’année dernière, j’ai atteint la finale. J’ai fait une bonne année 2025 et je suis tête de série numéro 2 mais je le prends plutôt comme si j’étais un joueur comme un autre ». Pour 2026, le jeune joueur de 13 ans espère « tout améliorer dans mon jeu, surtout le mental, et ne pas me blesser ». Il a d’ailleurs mis toutes les chances de son côté : « Ça fait une année que je fais l’école à la maison avec mes parents et mes grands-parents, que je remercie beaucoup. Ça m’aide à plus m’entraîner et plus profiter de ce que j’aime faire ». Côté idole, Jonas Waelti a de qui s’inspirer : « J’ai toujours aimé le style de jeu de Federer et j’ai eu la chance de le voir et de jouer un peu avec lui. Il m’a dit que c’était très bien, j’ai même gagné un point contre lui. Il m’a dit de ne rien lâcher, aussi l’école, il faut continuer ». Le Jurassien Timothé Cerf sera aussi engagé dans le championnat de Suisse juniors chez les moins de 12 ans. /mmi-jpi

Entretien avec Jonas Waelti : 

Ecouter le son


 

