Jonas Waelti foulera le prestigieux gazon de Wimbledon

Le jeune joueur de tennis prévôtois disputera le tournoi dans la catégorie des moins de 14 ...
Jonas Waelti foulera le prestigieux gazon de Wimbledon

Le jeune joueur de tennis prévôtois disputera le tournoi dans la catégorie des moins de 14 ans en juillet à Londres.

Jonas Waelti, de Moutier, vivra bientôt une expérience marquante de sa jeune carrière. (Photo : archives) Jonas Waelti, de Moutier, vivra bientôt une expérience marquante de sa jeune carrière. (Photo : archives)

Jonas Waelti aura l’honneur de frapper la petite balle jaune sur un gazon mythique. Le joueur de tennis prévôtois sera en lice à Wimbledon. Il a reçu une invitation pour participer au tournoi dans la catégorie des moins de 14 ans du 9 au 12 juillet prochains à Londres. Le jeune espoir de 13 ans l’a récemment annoncé sur ses réseaux sociaux. Il fait partie du tableau qui regroupe 32 joueurs venus du monde entier. Le tournoi junior se déroulera sur les terrains annexes de Wimbledon, en parallèle du Grand Chelem masculin et féminin. /nmy


 

Actualités suivantes

WTA 250 à Nottingham: Golubic file en quarts

WTA 250 à Nottingham: Golubic file en quarts

Tennis    Actualisé le 18.06.2026 - 15:13

Golubic poursuit sa route

Golubic poursuit sa route

Tennis    Actualisé le 16.06.2026 - 18:34

Masarova bute sur Siniakova

Masarova bute sur Siniakova

Tennis    Actualisé le 16.06.2026 - 16:14

Une wild-card pour Stan Wawrinka à Londres

Une wild-card pour Stan Wawrinka à Londres

Tennis    Actualisé le 16.06.2026 - 13:07

Articles les plus lus

Venus et Serena Williams disputeront le double ensemble

Venus et Serena Williams disputeront le double ensemble

Tennis    Actualisé le 16.06.2026 - 12:52

Une wild-card pour Stan Wawrinka à Londres

Une wild-card pour Stan Wawrinka à Londres

Tennis    Actualisé le 16.06.2026 - 13:07

Masarova bute sur Siniakova

Masarova bute sur Siniakova

Tennis    Actualisé le 16.06.2026 - 16:14

Golubic poursuit sa route

Golubic poursuit sa route

Tennis    Actualisé le 16.06.2026 - 18:34

Victoria Mboko déclare forfait pour Wimbledon

Victoria Mboko déclare forfait pour Wimbledon

Tennis    Actualisé le 13.06.2026 - 09:25

Venus et Serena Williams disputeront le double ensemble

Venus et Serena Williams disputeront le double ensemble

Tennis    Actualisé le 16.06.2026 - 12:52

Une wild-card pour Stan Wawrinka à Londres

Une wild-card pour Stan Wawrinka à Londres

Tennis    Actualisé le 16.06.2026 - 13:07

Masarova bute sur Siniakova

Masarova bute sur Siniakova

Tennis    Actualisé le 16.06.2026 - 16:14

La dotation de Wimbledon en hausse de 20% pour l'édition 2026

La dotation de Wimbledon en hausse de 20% pour l'édition 2026

Tennis    Actualisé le 11.06.2026 - 13:57

Timea Bacsinszky au comité central de Swiss Tennis

Timea Bacsinszky au comité central de Swiss Tennis

Tennis    Actualisé le 12.06.2026 - 18:47

Victoria Mboko déclare forfait pour Wimbledon

Victoria Mboko déclare forfait pour Wimbledon

Tennis    Actualisé le 13.06.2026 - 09:25

Venus et Serena Williams disputeront le double ensemble

Venus et Serena Williams disputeront le double ensemble

Tennis    Actualisé le 16.06.2026 - 12:52