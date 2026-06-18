Jonas Waelti foulera le prestigieux gazon de Wimbledon

Jonas Waelti aura l’honneur de frapper la petite balle jaune sur un gazon mythique. Le joueur de tennis prévôtois sera en lice à Wimbledon. Il a reçu une invitation pour participer au tournoi dans la catégorie des moins de 14 ans du 9 au 12 juillet prochains à Londres. Le jeune espoir de 13 ans l’a récemment annoncé sur ses réseaux sociaux. Il fait partie du tableau qui regroupe 32 joueurs venus du monde entier. Le tournoi junior se déroulera sur les terrains annexes de Wimbledon, en parallèle du Grand Chelem masculin et féminin. /nmy