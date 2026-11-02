Golubic ne passe pas le premier tour

Viktorija Golubic (WTA 89) n'a pas passé le cap du premier tour du tournoi de Hong Kong. La ...
Golubic ne passe pas le premier tour

Viktorija Golubic éliminée d'entrée à Hong Kong.

Photo: KEYSTONE/EPA/ANDRES MARTINEZ CASARES Photo: KEYSTONE/EPA/ANDRES MARTINEZ CASARES

Viktorija Golubic (WTA 89) n'a pas passé le cap du premier tour du tournoi de Hong Kong. La Zurichoise a été éliminée par la Britannique Katie Boulter (WTA 49) 6-2 7-6 (7/2).

La droitière de 34 ans avait pourtant bien commencé en remportant difficilement son service et en prenant celui de son adversaire dans la foulée. Tout s'est ensuite déréglé avec trois breaks réussis par la joueuse de Leicester qui a conclu la première manche sur sa deuxième balle de break.

Menée 5-1 dans la deuxième manche, Golubic a sauvé une balle de match avant d'effectuer une belle remontée. Elle a enchaîné cinq jeux de rang pour mener 6-5. Mais la Britannique a repris ses esprits pour s'offrir un tie-break. Et dans ce jeu décisif, Golubic a craqué à 2-2, perdant les cinq derniers points de la rencontre.

/ATS


 

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