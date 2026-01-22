En démonstration, Jannik Sinner file au 3e tour à Melbourne

Le no 2 mondial Jannick Sinner n'a pas traîné sur les courts jeudi à Melbourne, au 2e tour de l'Open d'Australie. Il a aisément écarté l'Australien James Duckworth (ATP 88) en trois sets 6-1 6-4 6-2.

Le quadruple vainqueur de tournois du Grand Chelem n'a pas vraiment dû puiser dans ses ressources pour se qualifier pour le 3e tour, verrouillant sa victoire en un peu moins de deux heures.

L'Italien de 24 ans, pour le deuxième match de sa saison, a déroulé face à Duckworth et continue d'impressionner avec cette 17e victoire d'affilée, invaincu depuis son abandon début octobre 2025 au troisième tour du Masters 1000 de Shanghai.

Même si le double tenant du titre à Melbourne a semblé par moments encore en rodage, avec quelques rares fautes assez inhabituelles pour lui, l'écart avec son adversaire du jour était vraiment trop grand pour qu'il y ait le moindre suspense.

L'Australien a pourtant tout tenté et a d'ailleurs plutôt bien résisté dans le deuxième set après avoir été pris à la gorge d'entrée dans le premier (6-1). Mais Sinner a su, à chaque fois qu'il le devait, élever légèrement son niveau de jeu pour faire la différence, dégageant une impression de supériorité écrasante.

'En pleine forme'

Le troisième set a semblé être une réplique du premier avec un Duckworth incapable de trouver la clé pour perturber l'Italien, qui a conclu sur un ace. 'Je suis en pleine forme en ce moment. Le corps se sent bien, et côté mental, c'est un bon moment', a assuré Sinner sur le court après cette victoire.

'Les premiers tournois c'est toujours un peu spécial, d'autant que là c'est un Grand Chelem, et ça a toujours été un tournoi particulier pour moi', a-t-il expliqué. Interrogé sur les aspects de son jeu qu'il pensait devoir régler en ce début de saison, l'Italien a souri en expliquant qu'il devait 'encore' travailler 'sur les amorties côté revers', après en avoir raté lors de cette rencontre.

En deux matches à Melbourne, le no 2 mondial, qui a certes bénéficié de l'abandon d'Hugo Gaston au premier tour après deux sets joués, n'aura donc lâché que 10 jeux. Il affrontera au 3e tour l'Américain Eliot Spizzirri (ATP 85).

