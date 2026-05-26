Entrée en lice maîtrisée pour Sinner à Roland-Garros

Jannik Sinner a parfaitement lancé sa quête du seul titre en Grand Chelem qui manque à son ...
Entrée en lice maîtrisée pour Sinner à Roland-Garros

Entrée en lice maîtrisée pour Sinner à Roland-Garros

Photo: KEYSTONE/EPA/MOHAMMED BADRA

Jannik Sinner a parfaitement lancé sa quête du seul titre en Grand Chelem qui manque à son palmarès. Il a dominé mardi 6-1 6-3 6-4 le Français Clément Tabur (ATP 171) au 1er tour de Roland-Garros.

Ultrafavori en l'absence du double tenant du titre Carlos Alcaraz, l'Italien de 24 ans, no 1 mondial, enchaîne une 30e victoire consécutive après ses titres à Indian Wells, Miami, Monte-Carlo, Madrid et Rome cette année.

Mardi soir, il n'a pas laissé respiré Tabur, 26 ans et invité par les organisateurs, avec huit aces, 40 coups gagnants et cinq balles de break converties.

Le Français a été chaudement applaudi par le public du court Philippe-Chatrier à chaque fois qu'il a réussi à prendre un point à l'Italien. Sinner affrontera au deuxième tour l'Argentin Juan Manuel Cerundolo (56e).

/ATS
 

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