La marche était trop haute pour Jil Teichmann

Comme Belinda Bencic, Jil Teichmann (WTA 170) ne verra pas les quarts de finale de Roland-Garros ...
La marche était trop haute pour Jil Teichmann

La marche était trop haute pour Jil Teichmann

Photo: KEYSTONE/AP/Aurelien Morissard

Comme Belinda Bencic, Jil Teichmann (WTA 170) ne verra pas les quarts de finale de Roland-Garros. La gauchère s’est inclinée 6-3 6-2 devant Mirra Andreeva (no 8).

Face à la Russe dont on se demande encore comment elle avait pu perdre l’an dernier dans ce même tournoi face à la sensation Loïs Boisson, Jil Teichmann a tenu le choc lors des six premiers jeux avant de lâcher prise. Avec sa faculté de faire jouer un coup de plus à l’adversaire et aussi avec sa puissance en coup droit, Mirra Andreeva n’a vraiment laissé aucune chance à Jil Teichmann. Malgré un tennis parfois inspiré et ce jeu de gauchère qui ne cessera de ravir les puristes, la marche était bien trop haute pour Jil Teichmann.

Malgré cette défaite, cette édition 2026 de Roland-Garros restera longtemps un souvenir lumineux pour Jil Teichmann. Avec ce huitième de finale, elle a égalé son meilleur résultat en Grand Chelem, un huitième de finale déjà à Paris il y a quatre ans. Elle va, par ailleurs, gagner 40 places au prochain classement WTA. Son retour dans le top 100 n’est plus qu’une question de semaines si elle évolue dans le même registre.

/ATS
 

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