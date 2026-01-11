United Cup: « Une semaine incroyable » pour Stan Wawrinka

Stan Wawrinka a vécu 'une semaine incroyable' avec la Suisse à l'United Cup, malgré la défaite en finale contre la Pologne dimanche. Le Vaudois de 40 ans a idéalement entamé son ultime saison.

'Je ne pouvais pas rêver mieux que de commencer ma dernière année sur le tour de cette façon, avec une telle équipe une telle ambiance une telle énergie', a déclaré l'ex-no 3 mondial au micro de Swiss Tennis. 'Bien sûr, on est très déçus d'avoir perdu, mais c'est très positif d'aller jusqu'en finale. Et c'est grâce à Belinda, grâce à 'Kubi' (réd: Jakub Paul), qui nous ont qualifiés jusqu'au bout.'

Même s'il n'a remporté qu'un match sur les cinq simples qu'il a disputés, Stan Wawrinka a eu l'occasion de se frotter à plusieurs joueurs du top 50, contre lesquels il a toujours semblé en mesure de rivaliser. 'Dans l'ensemble, j'ai eu énormément de temps sur le terrain et ça, c'est parfait', a-t-il apprécié. 'Vivre ces émotions, voir tous ces fans, jouer à Perth pour la première fois et rejouer à Sydney. C'était vraiment génial.'

Une 20e fois à Melbourne

Ses bonnes performances lui ont également permis de recevoir une invitation pour l'Open d'Australie, qui débutera le 18 janvier. Il sera en lice pour la 20e et dernière fois dans le premier tournoi du Grand Chelem de l'année, qu'il a remporté en 2014.

Pour espérer passer un tour, ce qu'il n'a pas réussi à faire dans un Majeur depuis Wimbledon 2024, Stan Wawrinka devra gérer un peu mieux les échanges clés. 'Il me manque un petit peu de confiance sur ces points', a-t-il concédé à propos de sa défaite face au Polonais Hubert Hurkacz (6-3 3-6 6-3). 'J'hésite un peu trop sur mes opportunités, que ce soit quand j'ai des balles de break ou quand je dois les sauver. C'est un peu ce qui manque pour l'instant.'

/ATS