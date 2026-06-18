WTA 250 à Nottingham: Golubic file en quarts

Viktorija Golubic (WTA 76) est en quart de finale du tournoi sur gazon de Nottingham. La Zurichoise ...
WTA 250 à Nottingham: Golubic file en quarts

WTA 250 à Nottingham: Golubic file en quarts

Photo: KEYSTONE/EPA/MOHAMMED BADRA

Viktorija Golubic (WTA 76) est en quart de finale du tournoi sur gazon de Nottingham. La Zurichoise de 33 ans a vaincu la Turque Zeynep Sonmez (WTA 61) 7-5 4-6 6-4 en 2h45.

Après un premier set disputé qu'elle a remporté à sa 3e balle de manche, la Zurichoise n'a pas su saisir sa chance dans le deuxième. Breakée d'entrée, elle est revenue à hauteur de la Turque à deux reprises avant de céder et de filer vers une manche décisive.

Dans ce duel opposant deux joueuses issues des qualifications, Golubic a fini par prendre l'avantage en fin de rencontre. Elle a conclu les échanges à sa 4e balle de match, mettant un terme à une rencontre équilibrée, où elle aura laissé filer son service à sept reprises. C'est la troisième fois cette saison que Golubic parvient au 3e tour d'un tournoi WTA, après le tournoi de Rome et celui de Roland-Garros.

En quart de finale, elle affrontera soit l'Américaine Ann Li (WTA 29) ou l'Australienne Taylah Preston (WTA 124).

/ATS
 

Actualités suivantes

Jonas Waelti foulera le prestigieux gazon de Wimbledon

Jonas Waelti foulera le prestigieux gazon de Wimbledon

Tennis    Actualisé le 18.06.2026 - 14:32

Golubic poursuit sa route

Golubic poursuit sa route

Tennis    Actualisé le 16.06.2026 - 18:34

Masarova bute sur Siniakova

Masarova bute sur Siniakova

Tennis    Actualisé le 16.06.2026 - 16:14

Une wild-card pour Stan Wawrinka à Londres

Une wild-card pour Stan Wawrinka à Londres

Tennis    Actualisé le 16.06.2026 - 13:07

Articles les plus lus

Venus et Serena Williams disputeront le double ensemble

Venus et Serena Williams disputeront le double ensemble

Tennis    Actualisé le 16.06.2026 - 12:52

Une wild-card pour Stan Wawrinka à Londres

Une wild-card pour Stan Wawrinka à Londres

Tennis    Actualisé le 16.06.2026 - 13:07

Masarova bute sur Siniakova

Masarova bute sur Siniakova

Tennis    Actualisé le 16.06.2026 - 16:14

Golubic poursuit sa route

Golubic poursuit sa route

Tennis    Actualisé le 16.06.2026 - 18:34

Victoria Mboko déclare forfait pour Wimbledon

Victoria Mboko déclare forfait pour Wimbledon

Tennis    Actualisé le 13.06.2026 - 09:25

Venus et Serena Williams disputeront le double ensemble

Venus et Serena Williams disputeront le double ensemble

Tennis    Actualisé le 16.06.2026 - 12:52

Une wild-card pour Stan Wawrinka à Londres

Une wild-card pour Stan Wawrinka à Londres

Tennis    Actualisé le 16.06.2026 - 13:07

Masarova bute sur Siniakova

Masarova bute sur Siniakova

Tennis    Actualisé le 16.06.2026 - 16:14

La dotation de Wimbledon en hausse de 20% pour l'édition 2026

La dotation de Wimbledon en hausse de 20% pour l'édition 2026

Tennis    Actualisé le 11.06.2026 - 13:57

Timea Bacsinszky au comité central de Swiss Tennis

Timea Bacsinszky au comité central de Swiss Tennis

Tennis    Actualisé le 12.06.2026 - 18:47

Victoria Mboko déclare forfait pour Wimbledon

Victoria Mboko déclare forfait pour Wimbledon

Tennis    Actualisé le 13.06.2026 - 09:25

Venus et Serena Williams disputeront le double ensemble

Venus et Serena Williams disputeront le double ensemble

Tennis    Actualisé le 16.06.2026 - 12:52