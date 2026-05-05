Wawrinka forfait au 2e tour des qualifications

Stan Wawrinka a déclaré forfait avant son 2e tour de qualifications mardi à Rome. Le Vaudois ...
Wawrinka forfait au 2e tour des qualifications

Wawrinka forfait au 2e tour des qualifications

Photo: KEYSTONE/EPA/Alejandro Garcia

Stan Wawrinka a déclaré forfait avant son 2e tour de qualifications mardi à Rome. Le Vaudois devait affronter Pablo Carreño Busta pour une place dans le tableau final du Masters 1000 romain.

L'ex-no 3 mondial a payé un lourd tribut aux plus de deux heures d'efforts consentis lundi dans son 1er tour face à Stefano Travaglia, lequel était passé à deux points de la victoire. Son était physique semblait précaire à l'issue de cette partie.

Stan Wawrinka a annoncé son forfait une dizaine de minutes avant son entrée sur le court face à Pablo Carreño Busta. Il doit encore disputer le Geneva Open (17-23 mai) voire le Challenger de Bordeaux (12-17 mai) avant de jouer un dernier Roland-Garros à la fin du mois.

/ATS
 

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