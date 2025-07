Wimbledon: Aryna Sabalenka en 8es de finale

Aryna Sabalenka (WTA 1) a battu la Britannique Emma Raducanu (WTA 40) pour se hisser en 8es de finale de Wimbledon. Elle y affrontera son ancienne partenaire de double Elise Mertens (WTA 23).

La Bélarusse, déjà sortie gagnante de son seul précédent duel contre la lauréate de l'US Open 2021, sur les courts en dur d'Indian Wells, s'est imposée 7-6 (8/6) 6-4 sur le Central dans le dernier match de la journée.

La triple lauréate en Grand Chelem, en quête de son premier titre sur le gazon de l'All England Club, a dû batailler ferme dès la première manche, où Raducanu a servi pour le set à 6-5 et obtenu une balle de set à 6/5 dans le tie-break. Sabalenka l'a écartée et s'est adjugé la manche au bout d'une heure et quart de combat.

Pas découragée par la perte du premier set, Raducanu a rapidement breaké dans le deuxième acte pour se détacher à 4-1, avant que Sabalenka ne lui reprenne son engagement pour recoller à 4-4. Un break dans le jeu suivant s'est avéré fatal pour Raducanu, qui a échoué à atteindre pour la troisième fois les 8es de finale à Wimbledon.

/ATS