Leonardo Portaleoni en retrait du VFM, Eduardo Faustino reprend la LNA

C’est un coup dur et une page qui s’apprête à se tourner au Volleyball Franches-Montagnes. L’actuel entraîneur Leonardo Portaleoni démissionne et quittera le club taignon en fin de saison pour aller entraîner Guin, l’une des grosses cylindrées de Ligue nationale A et actuellement deuxième du championnat. « Dragué par Volley Düdingen, il a décidé de se laisser séduire par les sirènes du club fribourgeois pour un nouveau challenge avec leur équipe première en LNA », écrit le VFM dans un communiqué, ajoutant que « le club, ses membres et les responsables du comité sont très tristes de cette décision ».







Eduardo Faustino reprend les rênes pour éviter tout conflit d'intérêts



En raison de la concurrence entre les deux clubs suisses, « le club a décidé de rompre les liens entre le coach et son équipe avec effet immédiat ». C’est donc son assistant, Eduardo Faustino, qui reprend la formation de LNA jusqu’à la fin de saison. Une décision dictée par la volonté de préparer la saison prochaine sans interférence ni conflit d’intérêts avec les choix de Leonardo Portaleoni. Le club évoque aussi « la volonté des joueuses de faire confiance à un coach n’ayant pas d’intérêts divergents » alors que le prochain match des Taignonnes sera à... Guin dès ce vendredi.





Leonardo Portaleoni était engagé jusqu'en 2025



De retour au club depuis près de 10 ans (2014) après un premier passage entre 2006 et 2009, le technicien italo-brésilien avait pourtant prolongé son contrat avec le VFM de trois en février 2022. Il restera néanmoins au club jusqu’en fin de saison avec des « tâches internes afin d’honorer son contrat et le salaire versé ». Après avoir dirigé le mouvement junior et travaillé au développement des joueuses durant près de 12 saisons, Leonardo Portaleoni avait repris les rênes de l’équipe de l’équipe de LNA à l’automne 2021 après le départ soudain de l’entraîneur principal Rui Moreira. Il supervisait également la formation taignonne. Son successeur Eduardo Faustino aura comme objectif de qualifier l’équipe pour les play-off et d’atteindre la cinquième place synonyme de participation à la coupe d’Europe. Le Volleyball Franches-Montagnes est actuellement 8e de LNA avec seulement un point d’avance sur la barre. /comm-jpi