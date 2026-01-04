Le VFM surpasse avec brio le piège genevois

Le Volleyball Franches-Montagnes décroche sans trembler son premier succès de l’année. Les Taignonnes ont battu Genève 3-0 dimanche après-midi à Saignelégier. Dans le détail, elles ont gagné 25-19, 25-15, 25-14 face à cet adversaire qui les poursuivait au classement et qui les avait battues lors de leur première confrontation cette saison en Ligue A.

Les Jurassiennes ont rapidement pris une légère avance sur leur adversaire, mais la rencontre est d’abord restée très équilibrée. Elles sont parvenues à conserver leur faible avantage jusqu’au moment de faire le break après une trentaine de coups pour emporter la première manche 25-19. Le début du deuxième jeu était également équilibré, mais le VFM a su faire la différence grâce à un temps fort durant lequel il a marqué neuf unités en 10 points. La troisième manche a connu un scénario initial similaire, jusqu’à ce que les Taignonnes prennent une nouvelle fois une avance confortable pour terminer la rencontre avec la manière sur un score de 25-14.

Ce succès permet au VFM de remonter au 6e rang de Ligue A, devant Cheseaux qu’il affronte mercredi. Il prend provisoirement neuf points d’avance sur la barre, avant les autres rencontres de ce dimanche soir. Les Taignonnes n’auront pas beaucoup de temps pour souffler. Elles vont vivre une semaine anglaise avec un déplacement à Cheseaux mercredi, puis un autre sur le terrain de la Volleyball Academy à l’occasion des huitièmes de finale de la Coupe de Suisse. /cra