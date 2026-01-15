Les volleyeurs à l’étroit en Suisse, le Jura plutôt épargné

Le volleyball est victime de son succès en Suisse. Dans un communiqué, la fédération nationale indique que des centaines de jeunes motivés ne peuvent pas pratiquer ce sport à cause d’un manque de créneaux à disposition dans les salles. Swiss Volley le regrette amèrement et a mis sur pied un groupe de travail pour faire avancer les choses.

Celui-ci propose notamment des mesures faciles à mettre en place, comme la possibilité d’étendre les disponibilités des salles ou encore celle de les munir de systèmes de fermeture électronique. Des conseils méthodologiques ont aussi été prodigués aux moniteurs pour utiliser efficacement le temps à disposition.





Notre région moins affectée

A la tête de l’association Jura-Seeland, Serge Jubin suit la situation avec attention, même s’il reconnaît que la problématique est moins répandue dans notre région. « A ma connaissance, il n’y a qu’à Bienne où il y a des listes d’attente », constate-t-il, alors que la problématique est avant tout répandue dans les villes alémaniques. Toutefois, Serge Jubin souligne que les mesures envisagées par Swiss Volley sont pertinentes et qu’elles peuvent être réalisées à « moindre coût ». Il ajoute aussi qu’il est important de sensibiliser les différents acteurs, y compris dans notre région avant de rencontrer des soucis. « Les salles sont ouvertes selon des horaires qui sont souvent dictés par des directions d’école ou des administrations et pas forcément selon les souhaits ou les besoins de ceux qui pratiquent le sport », constate le président de l’association Jura-Seeland de volleyball. Serge Jubin va aussi plus loin et indique que certains clubs de notre région disposent de conditions d’entraînement qui ne sont pas optimales, certaines salles étant par exemple « trop petites » pour la pratique du volleyball.

Enfin, de son côté, Swiss Volley complète ses propos en martelant que les mesures à court terme ne suffisent pas et que la Suisse aura besoin à long terme de salles de sport supplémentaires. /comm-mle