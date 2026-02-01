Le VFM fait régner sa loi contre la lanterne rouge

Les joueuses franc-montagnardes ont dominé Volleyball Academy 3-0 (25-16, 25-12, 25-20) dimanche ...
Les joueuses franc-montagnardes ont dominé Volleyball Academy 3-0 (25-16, 25-12, 25-20) dimanche à Saignelégier en Ligue A.

Le VFM a produit une prestation solide face au dernier de Ligue A. (Photo archives : Jonathan Vallat) Le VFM a produit une prestation solide face au dernier de Ligue A. (Photo archives : Jonathan Vallat)

Le Volleyball Franches-Montagnes plie l’affaire en moins d’une heure et demie contre la lanterne rouge de Ligue A. Il a facilement disposé de Volleyball Academy 3-0 ce dimanche à Saignelégier. Les Jurassiennes ont été irrésistibles dans les deux premiers sets en surclassant les Zurichoises 25-16 puis 25-12. Même si l’adversaire a été un peu plus résistant dans l’ultime manche, le VFM a tout de même passé l’épaule sans frissonner sur un score de 25-20.

Ce succès permet aux joueuses de Melanie Cina de grimper à la 6e place du classement. A deux journées de la fin de la saison régulière, cela peut avoir son importance en vue des play-off que le VFM disputera étant donné qu’il est déjà assuré de faire partie du top 8. /nmy


 

