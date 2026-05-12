De la taille au filet pour le VFM

Le club jurassien de Ligue A annonce l’engagement de la centrale Marina Geinitz.
De la taille au filet pour le VFM

Le club jurassien de Ligue A annonce l’engagement de la centrale Marina Geinitz.

Une nouvelle centrale débarque au VFM. (Photo : archives Jonathan Vallat) Une nouvelle centrale débarque au VFM. (Photo : archives Jonathan Vallat)

Une nouvelle joueuse étrangère débarque au Volleyball Franches-Montagnes. La centrale Marina Geinitz s’est engagée pour la saison prochaine avec le club jurassien de Ligue A qui l’annonce sur ses réseaux sociaux. La joueuse hispano-allemande de 23 ans arrive de deuxième division espagnole. Du haut de ses 192cm, « elle apportera sa qualité offensive, son intensité et son énergie », d’après le communiqué du VFM.

Le club franc-montagnard a aussi enrôlé Alan Milanez au sein de son staff technique. Ancien joueur, ce professeur d’éducation physique et physiothérapeute italo-brésilien de 43 ans dispose d’une grande expérience internationale du volleyball, selon le club taignon. Il a déjà été actif en tant qu’entraîneur et a fait partie de staffs de plusieurs équipes. Son parcours l’a amené en Suisse où il est installé depuis deux ans. /mle


 

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