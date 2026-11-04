Fin de l’aventure européenne pour le VFM

L’aventure européenne prend fin pour le Volleyball Franches-Montagnes après une soirée compliquée. Les Taignonnes ont été éliminées de la Coupe d’Europe Challenge mercredi en Bosnie. Elles ont perdu le golden set 15-8 dans leur duel contre Novo Sarajevo. Avant cela, le VFM s’était incliné 3-2 dans la salle des Bosniennes mercredi à l’occasion du match retour des 32es de finale. Dans le détail, il s’est incliné 16-25, 25-23, 23-25, 20-25, 15-13.

Une semaine après un match aller remporté 3-0 à Saignelégier, la troupe de Romeu Filho n’a pas réussi à confirmer à Sarajevo. Les Francs-montagnardes étaient pourtant parties sur le même rythme en remportant le premier set 25-16. Elles ont ensuite été accrochées dans une deuxième manche perdue 25-23. Le VFM a réussi une belle remontée pour empocher le troisième set 23-25. Malgré cela, les Taignonnes ont été dominées 25-20 dans la quatrième manche avant de perdre le cinquième set 15-13.





Le VFM craque dans le set en or

Le Volleyball Franches-Montagnes avait encore une chance de sauver sa soirée en disputant un golden set qui devait départager les deux formations. Les Taignonnes n’ont pas résisté à la pression. Elles ont craqué et ont perdu cette manche 15-8.

Après un match aller plus que convaincant à domicile, le VFM n’a pas su terminer le travail à Sarajevo et voit ainsi son aventure continentale prendre fin dès le premier tour de cette Coupe d’Europe Challenge. /fwo