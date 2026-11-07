Le SHC Buix n’a pas dit son dernier mot. Les Gravalons ont dominé le SHC Rossemaison 8-3 samedi sur leur piste. Ils reviennent à 2-1 dans cette finale des play-off de Ligue A d’inline hockey qui se joue au meilleur des cinq actes. Dos au mur, les Ajoulots n’ont pas laissé la peur s’installer. Ils ont marqué à deux reprises dans le tiers initial, avant de se détacher 5-0 à la 35e après notamment un triplé de Lucas Bonati. Les Mustangs ont réduit l’écart, sans toutefois parvenir à enrayer la machine locale, ni à empêcher Lucas Bonati d’inscrire une 4e réussite. Buix et Rossemaison se retrouvent déjà dimanche en terres ajoulotes pour le 4e acte dès 14h30. /emu
Le SHC Buix reste dans le coup
Les Ajoulots ont battu Rossemaison 8-3 samedi à domicile et reviennent à 2-1 dans la finale ...
RFJ
Sur le même sujet
- 01.11.2026 - 19:30 Rossemaison à un succès du titre après un match fou contre Buix
- 31.10.2026 - 19:53 Le SHC Rossemaison prend une option sur le SHC Buix
- 31.10.2026 - 09:00 Rossemaison et Buix pour une finale 100% jurassienne
- 25.10.2026 - 17:22 Rossemaison et Buix se retrouveront en finale !
- 24.10.2026 - 17:14 Rossemaison et Buix disputeront un match décisif pour une place en finale
Actualités suivantes
Rossemaison à un succès du titre après un match fou contre Buix
Inline hockey • Actualisé le 01.11.2026 - 19:34
Rossemaison et Buix pour une finale 100% jurassienne
Inline hockey • Actualisé le 31.10.2026 - 09:00
Articles les plus lus
Rossemaison et Buix disputeront un match décisif pour une place en finale
Inline hockey • Actualisé le 24.10.2026 - 20:34
Rossemaison et Buix pour une finale 100% jurassienne
Inline hockey • Actualisé le 31.10.2026 - 09:00
Rossemaison et Buix disputeront un match décisif pour une place en finale
Inline hockey • Actualisé le 24.10.2026 - 20:34
Rossemaison et Buix pour une finale 100% jurassienne
Inline hockey • Actualisé le 31.10.2026 - 09:00
Rossemaison et Buix disputeront un match décisif pour une place en finale
Inline hockey • Actualisé le 24.10.2026 - 20:34