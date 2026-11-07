Le SHC Buix reste dans le coup

Les Ajoulots ont battu Rossemaison 8-3 samedi à domicile et reviennent à 2-1 dans la finale ...
Le SHC Buix reste dans le coup

Les Ajoulots ont battu Rossemaison 8-3 samedi à domicile et reviennent à 2-1 dans la finale de Ligue A d’inline hockey.

Le SHC Buix est toujours en lice dans la finale de Ligue A d'inline hockey. (Photo : archives Mauricette Schnider) Le SHC Buix est toujours en lice dans la finale de Ligue A d'inline hockey. (Photo : archives Mauricette Schnider)

Le SHC Buix n’a pas dit son dernier mot. Les Gravalons ont dominé le SHC Rossemaison 8-3 samedi sur leur piste. Ils reviennent à 2-1 dans cette finale des play-off de Ligue A d’inline hockey qui se joue au meilleur des cinq actes. Dos au mur, les Ajoulots n’ont pas laissé la peur s’installer. Ils ont marqué à deux reprises dans le tiers initial, avant de se détacher 5-0 à la 35e après notamment un triplé de Lucas Bonati. Les Mustangs ont réduit l’écart, sans toutefois parvenir à enrayer la machine locale, ni à empêcher Lucas Bonati d’inscrire une 4e réussite. Buix et Rossemaison se retrouvent déjà dimanche en terres ajoulotes pour le 4e acte dès 14h30. /emu


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