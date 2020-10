Attaque au couteau à Nice : trois morts et plusieurs blessés

Trois personnes ont été tuées, dont une au moins égorgée, et plusieurs autres ont été blessées jeudi à Nice lors d'une attaque au couteau, a-t-on appris de sources gouvernementales. L'auteur des faits a été interpellé.

Deux personnes, un homme et une femme, ont été tuées dans l'église Notre-Dame et une troisième, sérieusement blessée, est décédée dans un bar proche où elle s'était réfugiée, a précisé à l'AFP la même source. Le parquet national antiterroriste (Pnat) a été saisi de l'enquête.

L'enquête a été ouverte pour « assassinat et tentative d'assassinat en relation avec une entreprise terroriste » et « association de malfaiteurs terroriste criminelle ». Elle a été confiée à la Direction centrale de la police judiciaire et à la Direction générale de la sécurité intérieure (DGSI).

Le président français Emmanuel Macron se rendra en fin de matinée à Nice. Il était attendu auparavant à la cellule de crise mise en place au ministère de l'Intérieur, en compagnie du Premier ministre Jean Castex.

L'Assemblée nationale a décidé d'observer une minute de silence en solidarité à l'égard des victimes et de leurs proches.

Nice avait déjà été endeuillée en 2016 par un attentat qui avait fait 86 morts sur la Promenade des Anglais le 14 juillet, en pleine fête nationale. /ATS