Ukraine: Rubio parle d'une rencontre Poutin-Trump avec Lavrov

Le chef de la diplomatie américaine Marco Rubio a discuté avec son homologue russe Sergueï Lavrov d'une possible interaction entre les présidents américain Donald Trump et russe Vladimir Poutine lors du sommet de l'APEC. Le sommet est prévu à la mi-novembre en Chine.

"Nous avons brièvement évoqué la possibilité pour nos dirigeants d'échanger lors de l'Apec le mois prochain", a dit M. Rubio lors d'une conférence de presse organisée en marge d'une réunion du G20 à Atlanta, aux Etats-Unis.

Le président américain s'était dit prêt il y a une dizaine de jours à une rencontre avec ses homologues russe et chinois en Chine en novembre. Le sommet de l'APEC (coopération économique de l'Asie-Pacifique) doit se tenir les 18 et 19 novembre à Shenzhen.

Le secrétaire d'Etat américain a dit qu'il n'avait pas eu de "réunion formelle" avec M. Lavrov mais un "bref échange". Avec M. Rubio, "nous avons eu une conversation plutôt agréable, brève, pour des raisons évidentes [...] Nous avons évoqué certaines de nos relations bilatérales, ainsi que notre coopération dans les organisations multilatérales", avait déclaré pour sa part vendredi M. Lavrov.

"Aucun problème" pour Trump

M. Trump a déclaré aux journalistes samedi qu'il n'aurait "aucun problème" à inviter également le président ukrainien Volodymyr Zelensky.

Répondant à une question, M. Rubio a dit ne "pas savoir si une paix négociée est envisageable en Ukraine. C'est ce que nous essayons de déterminer. Mais je ne pense pas que quiconque ici prétende que nous soyons sur le point de parvenir à un accord négocié".

Les discussions pour mettre fin à la guerre sont à l'arrêt depuis le début de l'année. Une réunion entre Russes, Ukrainiens et Américains pourrait se tenir en novembre aux Émirats arabes unis pour relancer les efforts de paix, mais Washington ne l'a pas encore confirmé.

/ATS